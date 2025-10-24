В Италии умер 25-летний велогонщик

Велогонщик Кевин Боналдо скончался в больнице в Виченце в возрасте 25 лет. Об этом сообщила пресс-служба команды SC Padovani Polo Cherry Bank, за которую выступал спортсмен.

© SC Padovani Polo Cherry Bank

"С сожалением сообщаем, что сегодня утром Кевин Боналдо скончался, - говорится в сообщении команды. - В течение месяца он мужественно боролся за жизнь. Наша организация хотела бы выразить соболезнование семье Кевина и всем его близким".

Во время гонки 21 сентября Piccola San Remo в Совиццо у Боналдо случился сердечный приступ. Прибывшие на место службы неотложной помощи доставили его в больницу, где он был помещен в отделение интенсивной терапии и находился в искусственной коме в течение месяца.