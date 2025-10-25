Суд арестовал болельщика ЦСКА за нацистское приветствие

Суд арестовал болельщика ЦСКА на 13 суток за нацистское приветствие

Газета.Ru

Суд в Москве арестовал на 13 суток болельщика московского ЦСКА за то, что на видео в Telegram-канале продемонстрировал нацистское приветствие, передает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

Отмечается, что был произведен осмотр видеозаписи, на которой активный болельщик ЦСКА осуществляет нацистское приветствие, гитлеровское приветствие, представляющее собой вскинутую вперед и вверх руку с распрямленной ладонью.

В сентябре 2025 года фаната московского «Динамо» задержали с нацистской символикой перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».

Сотрудники правоохранительных органов не пустили болельщика на стадион и доставили его в участок. В отношении болельщика составлен административный протокол по части 1 статьи 20.31 КоАП РФ.

«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в десятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).