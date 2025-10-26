Павел Дуров встретился и сфотографировался с Хабибом Нурмагомедовым

Глава мессенджера Telegram Павел Дуров посетил турнир UFC 321 в Абу-Даби, где состоялась его встреча с известным бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает Telegram-канал «Код Дурова».

Сам экс-чемпион UFC в легком весе поделился совместным снимком со встречи в своем недавно запущенном Telegram-канале, который он начал вести после прохождения верификации. Отмечается, что помимо спортивных тем, основателю Telegram и именитому спортсмену было что обсудить, поскольку Нурмагомедов выступает в роли глобального посла Ice Open Network — альтернативного блокчейна первого уровня, функционирующего на базе TON Virtual Machine.

Помимо личной встречи, Павел Дуров наблюдал за ходом соревнований, в частности, за поединком, в котором двоюродный брат Хабиба, Умар Нурмагомедов, одержал победу над Марио Баутистой. Именно на площадке этого спортивного мероприятия и состоялась встреча Дурова с Хабибом.