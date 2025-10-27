Россия может провести свою Олимпиаду

В России захотели провести альтернативные Олимпийские игры в 2026 году. Об этом сообщает Odds.

© Lenta.ru

По информации источника, идея активизировалась после решения совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов к Олимпиаде в Италии даже в нейтральном статусе.​ Предварительно турнир хотят провести в те же сроки, что и Олимпиаду в Италии, с приглашением белорусских спортсменов, также затронутых ограничениями.

21 октября FIS объявила о недопуске российских спортсменов к участию в международных турнирах даже в качестве нейтральных атлетов. На заседании совета было подтверждено продление отстранения россиян и белорусов от соревнований под эгидой организации, поэтому они не смогут выступить на Олимпиаде-2026 в Италии.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Рассмотрение допуска российских спортсменов до Игр проходит в несколько этапов.