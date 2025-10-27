В Санкт-Петербурге пытались похитить футболиста «Зенита»

В Санкт-Петербурге следователи задержали четверых подозреваемых в попытке похищения и похищении нескольких человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Возбуждено дело по статьям 126 («Похищение человека»), 162 («Разбой») и 30, 126 («Покушение на похищение человека») УК РФ.

По данным РЕН ТВ, группа неизвестных пыталась похитить футболиста «Зенита» Андрея Мостового и увезла зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

В ведомстве рассказали, что 23 октября подозреваемые пытались похитить Мостового около магазина на Крестовском острове, однако не смогли это сделать. Вечером 25 октября они же на том же месте похитили зятя депутата. Фигуранты заставили пострадавшего перевести им 210 тысяч рублей, а также требовали отдать 10 миллионов рублей.

Похищенного удалось освободить, а похитителей задержать.