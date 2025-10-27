Опубликованы кадры оперативно-следственных действий по делу Андрея Мостового

В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в похищении предпринимателя и в попытке похищения известного футболиста, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Как уточнили в СКР, задержаны четверо мужчин. «Коммерсантъ» в своём телеграм-канале опубликовал кадры оперативно-следственных действий по данным делам.

На кадрах видны фрагменты задержания и допроса подозреваемых. Также из оперативной съёмки видно, что как минимум у одного из фигурантов был пистолет.

Следствие установило, что 23 октября подозреваемые попытались похитить мужчину на улице Вязовой на Крестовском острове, но им это не удалось. Вечером 25 октября эти же подозреваемые похитили другого мужчину у магазина на Крестовском острове. Фигуранты заставили его перевести 210 тыс. рублей, а также требовали отдать им 10 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям о похищении человека и покушении на похищение, а также разбое. Решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам.