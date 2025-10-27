Случайный прохожий помог футболисту Мостовому отбиться от похитителей

Случайный прохожий помог футболисту Андрею Мостовому отбиться от похитителей в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщает RT со ссылкой на источники.

Уточняется, что мужчина вмешался, когда преступники пытались насильно посадить полузащитника «Зенита» в автомобиль, а футболист сопротивлялся. После этого нападавшие скрылись, сообщается в публикации.

Позже на том же месте похитители напали на бизнесмена Сергея Селегеня. Злоумышленники стали вымогать деньги, угрожая убийством, и забрали его телефон. Похитители потребовали 10 миллионов рублей за жизнь и безопасность мужчины. Он смог передать лишь 2,5 миллиона, пообещав передать оставшуюся сумму через супругу.

