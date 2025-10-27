Чемпион мира объяснил, почему россиян не вернут на Олимпиаду

Несмотря на то, что отстранение российских бобслеистов от международных соревнований признали незаконным, не стоит ждать возвращения атлетов на Олимпийские игры. Чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы Российской Федерации Николай Валуев назвал «Газете.Ru» причину.

«Мы все время ждем, что нас вернут на Олимпиаду, но этого не произойдет, пока идет СВО. Нас не вернут, потому что в руководящие структуры Международного олимпийского комитета входят даже не американцы, а европейцы, которые возглавляют ведущие федерации по большинству видов спорта. К тому же, не забывайте, что слабые часто заглядывают в рот сильному. И, думаю, даже какая-нибудь азиатская федерация миллион раз просчитает риски, прежде чем заявить, что готова допустить к тому или иному виду спорта российских спортсменов под флагом. Политика и спорт всегда были переплетены, просто сейчас несправедливость в отношении спортсменов слишком явная. Спорт, вообще-то, был придуман в ознаменование мира, а Олимпиада — тем более. Но сейчас все это превратилось в систему по зарабатыванию денег. Международный олимпийский комитет — это многоуровневый торговый центр, причем наднациональный, потому что он не принадлежит ни одной стране. Поэтому они сами решают, как быть, но при этом очень сильно зависят от политики. Евросоюз неприкрыто готовится к войне с Россией, схема понятна. Олимпиада просто стала заложником этих событий», — констатировал Валуев.

Арбитражный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона признал дискриминационным и незаконным отстранение россиян. В то же время, Международная федерация лыжных гонок и сноуборда отказалась допускать представителей России на турниры.