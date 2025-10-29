Задержан организатор попытки похищения Мостового

Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу сообщило о задержании ещё двух человек, подозреваемых в попытке похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового.

© ФК «Зенит»

По данным следствия, один из задержанных предложил остальным участникам преступной группы за денежное вознаграждение принять участие в подготовке похищения.

Ранее Октябрьский районный суд Петербурга арестовал четверых фигурантов дела. Им предъявлены обвинения в похищении, покушении на похищение и разбое. Все подозреваемые признали вину, однако личность заказчика преступления до сих пор не установлена.

Следователи установили, что 23 октября группа попыталась похитить Андрея Мостового, но довести задуманное до конца им не удалось. Двумя днями позже, 25 октября, те же лица похитили другого мужчину, заставив его перевести 210 тысяч рублей и требуя дополнительно 10 млн.