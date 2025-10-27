«Чемпионат» принял участие в организации футбольного праздника для детей Тульской области

«Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) совместно с «Клубом волонтёров» при поддержке тульского «Арсенала» организовал большой футбольный праздник сразу для трёх учреждений Тульской области. Дети из Новомосковской и Суворовской школ-интернатов, а также Гвардейского СРЦ вывели футболистов в рамках проведения очередного тура Футбольной национальной лиги между тульским «Арсеналом» и «Уралом» из Екатеринбурга.

© пресс-служба «Игры твоей мечты»

Перед стартом матча дети создали невероятную атмосферу гостеприимства в «подтрибунке» перед самым стартом игры, аплодируя каждому футболисту, тренерам, судьям и журналистам, которые, заходя внутрь стадиона, встречались бурными аплодисментами и детскими улыбками. В этот момент на лицах даже самых серьёзно настроенных игроков, готовившихся к игре, появлялась улыбка, и они с удовольствием хлопали детям в ответ.

Кульминацией праздника стал выход на поле Романа Ильичева, который отдал символический пас игроку тульского «Арсенала». Дети настолько прониклись атмосферой, что весь матч без устали гнали свою любимую

команду вперёд, отвечая своей поддержкой за подаренный им праздник. В конце матча организаторы вручили детям памятные подарки и футболки, в которых они выводили футболистов на игру.

Антон Стременовский, генеральный директор «Игра твоей мечты»: