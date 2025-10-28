Объявлено, когда и где пройдет вручение премии комментаторов "Голос спорта"

Торжественная церемония вручения премии спортивных комментаторов "Голос спорта" состоится 28 ноября в Музее спорта. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил председатель президиума Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК) Алексей Ефимов.

Премия проводится в седьмой раз. Перед пресс-конференцией было зачитано приветствие организаторам конкурса от министра спорта РФ и главы Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева.

"Торжественная часть впервые пройдет в торжественном зале императрицы Елизаветы Музея спорта 28 ноября. Все базовые премии остаются, при этом мы готовим приятные сюрпризы. Традиционно будет шесть призов", - сказал Ефимов.

Премии, в частности, вручаются лучшему комментатору ("Народный голос спорта"), лучшим спортивным комментаторам по версии ассоциации и СМИ, за лучший репортаж (премия Евгения Майорова), а также женщине-комментатору (премия Анны Дмитриевой). В прошлом году обладателем премии "Народный голос спорта" стал Владимир Стогниенко, Роман Скворцов и Дмитрий Губерниев были признаны лучшими комментаторами по версии РАСК и СМИ соответственно. Лучшим женским комментатором была признана Дарья Исаева.