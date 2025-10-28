Мать пропавшего российского пловца сообщила о важном свидетеле

Мать пропавшего в Босфоре пловца Николая Свечникова Галина заявила, что планирует встречу с турецким свидетелем, который последним видел ее сына во время заплыва. Ее слова приводит РИА Новости.

© Соцсети

«Сегодня обратимся к турецкому свидетелю, он его видел последним. Возможно, он с нами встретится. Во время заплыва он Коле сказал: «Не туда плывешь». Коля махнул рукой и поплыл», — поделилась она.

24 августа российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва на Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь несколько часов спустя. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

В ходе поисков возникали различные версии случившегося. Так, сообщалось, что россиянин мог самостоятельно выбраться на берег и скрыться. Кроме того, появлялась информация о том, что сигнал с браслета пловца шел со дна Босфора — это опровергла его мать Галина, пояснив, что чип в браслете лишь фиксирует моменты старта и финиша.

Ранее мать Свечникова потребовала объяснений из-за прекращения поисков.