Британцев ожидает безработица из-за букмекеров

Великобританию ожидают серьезные экономические последствия в случае повышения налогов на букмекеров и игорную отрасль. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров» со ссылкой на исследование EY-Parthenon, выполненное по заказу Совета по азартным играм и ставкам Великобритании (BGC).

По информации источника, изменение налоговой политики может стоить бюджету страны до 3 миллиардов фунтов стерлингов и привести к сокращению 40 тысяч рабочих мест. Отмечается, что усиление фискального давления способно вызвать масштабный отток средств в нелегальный азартный рынок и потерю рабочих мест в легальном секторе.

Аналитики рассмотрели несколько сценариев повышения налогов: при выравнивании ставок для букмекеров и онлайн-гемблинга дополнительный налоговый доход может составить 250 миллионов фунтов, однако нелегальный рынок вырастет на 400 миллионов, а отрасль недополучит налоговые поступления и тысячи рабочих мест будут потеряны.

В самой отрасли подчеркивают, что игорные компании ежегодно обеспечивают экономике Великобритании более 6,8 миллиарда фунтов, уплачивают 4 миллиарда налогов и дают работу свыше 109 тысячам человек. Исполнительный директор BGC заявила, что дальнейшее повышение налогов угрожает не только стабильности рынка, но и росту экономики страны.