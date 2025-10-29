Полиция выявила подозреваемых в угоне автомобиля Шакила О’Нила

Полиция штата Джорджия выявила нескольких подозреваемых по делу об угоне автомобиля четырехкратного чемпиона НБА Шакила О’Нила, сообщает ESPN.

Автомобиль стоимостью около 180 тысяч долларов был похищен во время транспортировки с завода. Машина была модифицирована по заказу 53‑летнего О’Нила, чтобы экс‑баскетболист ростом 213 см мог комфортно в ней находиться.

Компания‑изготовитель предложила 10 000 долларов за любую информацию, которая поможет следователям найти автомобиль. Предполагается, что злоумышленники не смогли выехать за пределы штата.

Шакил О’Нил выступал за «Орландо», «Лос‑Анджелес Лейкерс», «Майами», «Финикс», «Кливленд» и «Бостон», он является четырехкратным чемпионом НБА, признавался самым ценным игроком сезона (2000), Финала (2000–2002). В 2016 году был включен в Зал славы баскетбола. В составе сборной США он становился олимпийским чемпионом и чемпионом мира.