Монсон призвал не транслировать ОИ-2026 в России

Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон высказался против трансляции зимних Олимпийских игр 2026 года в России в случае недопуска российских спортсменов. Его слова передает РИА Новости.

© Газета.Ru

«Какой смысл смотреть Олимпиаду, если одну из самых сильных стран просто не пускают на старт?» — заявил Монсон.

Он подчеркнул, что без российских спортсменов событие теряет статус мирового спортивного праздника.

На текущий момент квалификацию на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе прошли только три российских спортсмена: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также альпинист Никита Филиппов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее Монсон призвал западных политиков извиниться перед российскими спортсменами.