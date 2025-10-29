Начался суд над гендиректором букмекерской компании «Мелбет»

В Москве началось рассмотрение уголовного дела в отношении гендиректора БК «Мелбет» Игоря Ляпустина.

«Тушинский районный суд столицы приступил к рассмотрению материалов уголовного дела в отношении Ляпустина Игоря Витальевича. После оглашения обвинительного заключение подсудимый заявил, что не признает вину в инкриминируемом ему преступлении», – рассказал ТАСС один из участников процесса.

В начале апреля 2024 года бывший собственник БК «Мелбет» Александр Градуленко обвинил Ляпустина в хищении 90 млн рублей. Градуленко считает, что нынешний гендиректор букмекерской компании присвоил ее незаконно.

Ляпустину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 160 УК РФ (растрата), ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем). Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.