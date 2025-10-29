В России оценили возможный отказ от показа Олимпиады-2026 по ТВ

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова оценила возможный отказ от трансляции в России зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, все зависит от допуска россиян к соревнованиям.

«Если количество наших допущенных спортсменов не изменится, тогда правильно не показывать Олимпиаду в стране», — заявила Журова.

Американский боец ММА Джефф Монсон выразил мнение, что трансляция зимней Олимпиады в России теряет актуальность, если российских спортсменов не допускают к участию.

Монсон призвал отказаться от трансляции Олимпийских игр 2026 года в России, если российских атлетов не допустят к участию, передает РИА «Новости».

По его мнению, без российских спортсменов Олимпиада теряет свой дух соперничества и превращается из глобального праздника в региональный турнир:

«Какой смысл смотреть Олимпиаду, если одну из самых сильных стран просто не пускают на старт? Это уже не глобальный спортивный праздник, а региональный турнир. Без равных условий и честного участия всех – это не настоящая Олимпиада», – сказал Монсон.

Спортсмен подчеркнул, что ранее уже видел подобную ситуацию, когда на соревнования не допускали российских борцов, а немногим участникам не разрешали выступать под своим флагом или с гимном страны. По словам Монсона, присутствие сильной сборной России необходимо для того, чтобы Олимпиада оставалась значимым и зрелищным событием в мировом спорте.

Предстоящие зимние Олимпийские игры пройдут в 2026 году с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Большинство международных спортивных федераций ограничили участие российских спортсменов в отборочных турнирах, несмотря на то, что отдельные атлеты – фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов – уже обеспечили себе право участия в соревнованиях.

Монсон также считает несправедливым отстранение спортсменов от участия в Играх из-за политических решений. Он отметил, что лишение их такой возможности несправедливо по отношению не только к самим атлетам, но и к зрителям, которые хотят видеть состязания сильнейших команд мира.

Телеканал «Матч ТВ» направил коммерческое предложение в Международный олимпийский комитет (МОК) о приобретении прав на трансляцию зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии. Об этом РБК рассказал генпродюсер вещателя Александр Тащин.

По его словам, окончательное решение о показе будет принято с учетом допуска российских спортсменов и экономической целесообразности.

«Окупить это событие можно, но при допуске российских спортсменов. В этом случае возрастет интерес у спонсоров и рекламодателей», — отметил Тащин.

Стоимость прав, по его оценке, может составить десятки миллионов рублей. Наибольший интерес аудитории традиционно вызывают лыжи и биатлон, добавил он.

В отношении Паралимпиады-2026 телеканал не рассматривает возможность трансляции, если российских спортсменов не допустят к участию.

Ранее МОК исключил Россию и Белоруссию из числа вещателей Олимпийских игр на период с 2026 по 2032 годы, передав медиаправа Европейскому вещательному союзу и Warner Bros. Discovery. Несмотря на это, «Матч ТВ» продолжает переговоры с МОК.

Вячеслав Фетисов заявил, что не будет смотреть Олимпиаду-2026.

Ранее появилась информация, что «Матч ТВ» направил МОК коммерческое предложение по показу зимних Игр-2026.

«У нас даже показывают чемпионат мира по хоккею, где нас нет. И не потому, что мы не прошли отбор, а потому что нас выгнали с него. Или выкинули. Можно говорить как угодно. Считаю, что это просто безобразие. Про то, имеет ли смысл показывать зимнюю Олимпиаду в России, я вообще не хочу говорить. Но я смотреть Олимпиаду не буду. А каждый из наших людей сам сделает выбор. Но то, что считаю я по поводу трансляции Игр, никакого значения не имеет. Кто-то же ведь принимает решения», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Дмитрий Васильев считает, что Олимпиаду-2026 не надо показывать в России.

– Олимпиаду не стоит показывать в России. Сейчас это болеть за недругов, потому что друзей там наших нет, а российских спортсменов будет два человека. Показ Олимпиады – затратная история. А желающих смотреть из патриотических соображений будет немного.

Те, кому очень захочется посмотреть Олимпиаду, тот найдет способ это сделать через интернет – никаких проблем. А за государственные, причем немалые деньги освещать Олимпиаду наших недругов, которые нас отстранили, – неправильно. Так еще и подкармливать их деньгами – нецелесообразно.

– Но у вас была другая позиция во время Олимпиады в Париже. Вы говорили, что нельзя ограничивать людей.

– Там было больше наших спортсменов, поэтому не надо было ограничивать. А здесь – два спортсмена. Какой смысл тогда показывать Олимпиаду? В данной ситуации это нецелесообразно. Если бы нас было человек 50, тогда надо было бы обязательно показывать.

Неразумно тратить деньги на такое. Конечно, для наших любителей спорта необходимо создавать условия, но не в такой ситуации, где будут выступать два наших спортсмена, а цена вопроса за трансляцию Олимпиады – немаленькая. Так что не показывать Игры будет обычный прагматизм и рациональность, – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Российские власти не рассматривают вариант с проведением альтернативных Олимпийских игр в 2026 году. Об этом ТАСС сообщил источник, комментируя распространившиеся в СМИ сообщения о якобы обсуждении подобной инициативы.

"Таких планов нет", - отметил собеседник ТАСС.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. На данный момент только фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов смогли отобраться на Олимпиаду. Такую возможность еще имеют конькобежцы и шорт-трекисты, ее могут получить бобслеисты и скелетонисты.