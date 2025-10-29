Футболист Тарасов упрекнул супругу в том, что она слишком долго спит

Российский футболист Дмитрий Тарасов упрекнул свою супругу Анастасию Костенко в том, что она долго спит, и намекнул на то, что она не очень хорошая хозяйка. В ответ женщина пожаловалась на отсутствие энергии, подчеркнув, что она еще не восстановилась после рождения их четвертого ребенка Ярослава, которому 1,5 года.

© Вечерняя Москва

— Ты поздно встаешь. Надо вставать утром, заряжаться и идти, — высказался спортсмен.

Костенко попыталась оправдаться, отметив, что из-за четырех детей у нее нет возможности выспаться, но Тарасов не стал менять точку зрения. Женщина опубликовала видеозапись с их ссорой в личном блоге.

8 августа стало известно, что в Сочи футболист попытался узнать номера телефонов у моделей Натальи Свистуновой и Кристины Смит, но девушки ему отказали. Комментируя скандал, Анастасия Костенко призвала поклонников, которые распространяют слухи об измене ее мужа, «не судить по себе».

16 августа Дмитрий Тарасов заявил, что последние скандалы вокруг него и его жены связаны с кибербуллингом. По его словам, хейтеры преследуют их из-за прошлых отношений, вероятно, связанных с его бывшей супругой, певицей Ольгой Бузовой.