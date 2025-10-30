Ирина Роднина: «Ограничения в интернете нужны, потому что он становится опасным»

Sports.ru

Депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что в России нужно ограничивать интернет.

Роднина выступила за ограничения в интернете
© Sports.ru

На этой неделе у Родниной взломали аккаунт в Telegram.

«Ограничения в интернете нужны, чтобы не было такого, как у меня (взлома аккаунта) и у многих других. К сожалению, интернет – не везде, но в каких-то вопросах – становится опасным. Не знаю, помогают ли эти ограничения, потому что не занимаюсь этим», – сказала депутат Госдумы Ирина Роднина.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости