Роднина выступила за ограничения в интернете

Ирина Роднина: «Ограничения в интернете нужны, потому что он становится опасным»
Депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что в России нужно ограничивать интернет.
На этой неделе у Родниной взломали аккаунт в Telegram.
«Ограничения в интернете нужны, чтобы не было такого, как у меня (взлома аккаунта) и у многих других. К сожалению, интернет – не везде, но в каких-то вопросах – становится опасным. Не знаю, помогают ли эти ограничения, потому что не занимаюсь этим», – сказала депутат Госдумы Ирина Роднина.
Хачанов о ментальной усталости после выхода в 3-й круг в Париже: «Я тоже ее чувствовал. Но все очень быстро меняется»
Ротенберг – в топ-3 тренеров в истории КХЛ по проценту набранных очков. Никитин – 1-й, Быков – 2-й, Федоров – 6-й, Кудашов – 13-й, Ларионов – 18-й, Буше не вошел в рейтинг («Матч ТВ»)
Головин о дубле с «Нантом»: «Суперпозитивные эмоции, очень рад победе и голам. Получилось помочь «Монако» в обороне и искать шансы впереди»
Хачанов о ментальной усталости после выхода в 3-й круг в Париже: «Я тоже ее чувствовал. Но все очень быстро меняется»
Ротенберг – в топ-3 тренеров в истории КХЛ по проценту набранных очков. Никитин – 1-й, Быков – 2-й, Федоров – 6-й, Кудашов – 13-й, Ларионов – 18-й, Буше не вошел в рейтинг («Матч ТВ»)
Головин о дубле с «Нантом»: «Суперпозитивные эмоции, очень рад победе и голам. Получилось помочь «Монако» в обороне и искать шансы впереди»