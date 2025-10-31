Посольство России во Франции сделало заявление об экстрадиции Касаткина

Посольство России во Франции отреагировало на решение французского суда экстрадировать российского баскетболиста Даниила Касаткина в США. Спортсмену грозит до 25 лет по статьям о компьютерном мошенничестве.

«Глубоко обеспокоены судьбой российского гражданина Д. С. Касаткина, которого французский суд решил экстрадировать в США по запросу американских властей. Суд проигнорировал убедительные доводы его защиты, свидетельствующие о невиновности Касаткина, и, по сути, проштамповал голословные обвинения американской стороны. Как в данном, так и в других случаях, когда речь идёт о России и её гражданах, не может не вызывать сомнения приверженность французского правосудия принципам непредвзятости и отсутствия политической ангажированности. До тех пор, пока Касаткин будет находиться на французской территории, посольство продолжит оказывать ему необходимую поддержку», — говорится в официальном телеграм-канале ведомства.

Напомним, Касаткина задержали 21 июня 2025 года по запросу США в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой. Даниила подозревают в участии в хакерской группировке. Сам россиянин обвинения отрицает.