Суд Швейцарии игнорировал запросы РУСАДА

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не имело доступа к процессуальным документам и графику сроков рассмотрения дела российской фигуристки Камилы Валиевой, все официальные запросы организации оставались без ответа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

30 октября Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой.

"РУСАДА не получало от Федерального суда Швейцарии ни бумажной, ни электронной копии заявления о пересмотре, а также не имело доступа к процессуальным документам и графику сроков рассмотрения дела. Все официальные запросы РУСАДА получить указанные материалы остались без ответа, - сообщили в организации. - Фактически ознакомиться с содержанием заявления и сопутствующими документами РУСАДА смогло благодаря содействию Всемирного антидопингового агентства (WADA)".

"Несмотря на полное отсутствие официального уведомления о подаче заявления и сроках представления ответа, РУСАДА подготовило и направило свое возражение, - заявили в агентстве. - РУСАДА неоднократно подчеркивало, что справедливое и равноправное рассмотрение его позиции соответствует основополагающим принципам правосудия, особенно в условиях, когда в заявлении о пересмотре содержатся необоснованные обвинения в адрес РУСАДА".

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года.