Юрист оценила отказ суда Швейцарии по делу Валиевой

Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала отказ Федерального суда Швейцарии в удовлетворении ходатайства российской фигуристки Камилы Валиевой об отмене или пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Это была последняя судебная инстанция. Но с учетом, что у нее в декабре заканчивается дисквалификация, практического смысла тоже нет», - заявила Анцелиович.

В конце января 2024 года спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Отсчет срока дисквалификации ведется с 25 декабря 2021 года.

25 декабря 2025 года - дата, когда российская фигуристка сможет вернуться на соревнования.

За два месяца до окончания срока отстранения Валиева имеет право приступить к официальным тренировкам (в конце октября).

Защита Валиевой обращалась в суд из-за того, что WADA скрыло исследование, выводы которого могли помочь фигуристке в CAS, но в суде решили, что доказательств о невиновности фигуристки недостаточно.