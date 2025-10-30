Работники «Газпром Арены» жалуются на главу службы безопасности «Зенита»

150 человек подписали открытое письмо на имя председателя правления петербургского «Зенита» Константина Зырянова и других руководителей клуба, в котором жалуются на одного из руководителей службы безопасности команды Александра Румянцева. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

В письме указано, что старший стюард Балуев по требованию Румянцева провел 25 человек по двум билетам на концерт «Руки вверх». Стюарды подозревают, что в этом замешаны и другие сотрудники службы безопасности, ведь безбилетникам удалось пройти несколько контрольных точек, а затем занять места на трибуне или на танцполе.

После этого инцидента Балуева уволили, а Румянцев остался безнаказанным.

Также Румянцев распускает про сотрудников слухи и обзывает их «безмозглыми», пользуется служебным автомобилем в личных целях (иногда в состоянии алкогольного опьянения).

Утверждается, что заместитель председателя правления «Зенита» Максим Погорелов пытался замять дело, но теперь это вряд ли ему удастся.