Работники «Газпром Арены» жалуются на главу службы безопасности «Зенита»

Стюарды «Газпром Арены» массово жалуются на руководителя службы безопасности «Зенита» Румянцева
150 человек подписали открытое письмо на имя председателя правления петербургского «Зенита» Константина Зырянова и других руководителей клуба, в котором жалуются на одного из руководителей службы безопасности команды Александра Румянцева. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
В письме указано, что старший стюард Балуев по требованию Румянцева провел 25 человек по двум билетам на концерт «Руки вверх». Стюарды подозревают, что в этом замешаны и другие сотрудники службы безопасности, ведь безбилетникам удалось пройти несколько контрольных точек, а затем занять места на трибуне или на танцполе.
После этого инцидента Балуева уволили, а Румянцев остался безнаказанным.
Также Румянцев распускает про сотрудников слухи и обзывает их «безмозглыми», пользуется служебным автомобилем в личных целях (иногда в состоянии алкогольного опьянения).
Утверждается, что заместитель председателя правления «Зенита» Максим Погорелов пытался замять дело, но теперь это вряд ли ему удастся.