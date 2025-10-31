Экс-футболист сборной РФ Павел Погребняк задолжал налоговой огромную сумму

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк оказался должен налоговой 21,7 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, если в ближайшее время заслуженный мастер спорта РФ не оплатит долг, ему могут заблокировать счета. Отмечается, что Погребняк владеет 10% компании «Облсклад», которая предоставляет услуги по складированию и хранению. Ее чистая прибыль с 2020 по 2024 год составила почти 240 млн рублей. Кроме Погребняка у компании еще восемь совладельцев.

В публикации отмечается, что вопросы у налоговой возникают и к экс-супруге спортсмена Марии Погребняк. Только за 2024 год ФНС пять раз блокировала счета ее пиар-фирмы «ЦНТСК» — причиной становилось отсутствие отчетных документов.

Ранее у рэпера Басты обнаружили налоговую задолженность. Выяснилось, что по своему ИП он должен 435 тысяч рублей.