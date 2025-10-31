Жена Карпина выбрала между продажей почки и наймом домработницы

Жена тренера Карпина предпочла бы продать почку, чем делать уборку дома
Супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья призналась, что для нее услуги домработницы приоритетнее сохранения двух почек. Об этом она сообщает в своем аккаунте в социальной сети.
«Только уборка от домработницы — для меня это уже такой базовый минимум. Я все время говорю, даже если почему-то случится так, что мне придется ради этого продать почку, я лучше продам почку, но я не буду больше делать уборку у себя дома», — заявила Карпина.
При этом Дарья Карпина отметила, что со всеми остальными домашними делами, включая готовку, стирку и глажку, справляется самостоятельно. По ее словам, услуги домработницы ограничиваются только уборкой помещений.
