Канделаки рассказала, кто придумал название «Матч ТВ»

Заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинга» Тина Канделаки в эфире «Матч ТВ» рассказала, что название телеканалу придумал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

© Матч ТВ

1 ноября телеканалу «Матч ТВ» исполняется 10 лет.

— Кто придумал назвать канал «Матч ТВ»?

— Это был Алексей Борисович Миллер. Было много вариантов, но он сказал «Матч ТВ». Прозвучали разные мнения, что это будет сложно выговариваться, сложно запоминаться. Но он сказал: «Назовите, и все будет нормально», — сказала Канделаки в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».