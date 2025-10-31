Подозреваемых в ограблении Лувра задержали в очереди на футбольный матч

Четверых подозреваемых в ограблении Лувра задержали в очереди на матч «Парижа» и «Лиона». Украденные драгоценности не найдены до сих пор
Подозреваемых в ограблении Лувра задержали в очереди на матч «Парижа» и «Лиона».
Команды в среду сыграли вничью (3:3) в 10-м туре Лиги 1.
Ограбление Лувра произошло в воскресенье, 19 октября. Преступники в балаклавах проникли в здание со стороны набережной Сены, где ведутся ремонтные работы. Они воспользовались грузовым подъемником, чтобы напрямую попасть в нужный зал в Галерее Аполлона на первом этаже. Двое мужчин проникли внутрь, третий ждал снаружи.
Воры похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, включая ожерелье, брошь и диадему. Они были выставлены в витринах «Наполеон» и «Французские монархи». «Алмаз Регента», самый большой бриллиант коллекции в 140,64 карата, не был украден. Сообщалось, что преступники скрылись на мотоцикле TMax в направлении автомагистрали A6.
В субботу были арестованы двое мужчин в возрасте около тридцати лет, подозреваемых в участии в составе группы из четырех человек, действовавших на месте преступления. Позднее им были предъявлены официальные обвинения, и они были помещены в следственный изолятор.
По данным RMC Sport, в среду вечером в парижском регионе были произведены еще несколько арестов. Согласно информации FranceInfo, подтвержденной BFMTV, четверо подозреваемых были задержаны у стадиона «Жан Буэн», когда они «спокойно ожидали» в очереди вместе с болельщиками на матч Лиги 1 между «Париж» и «Лионом». Сообщается, что их задержание сотрудниками спецбригады BRB произошло быстро и без происшествий.
Украденные драгоценности, стоимость которых оценивается в 88 миллионов евро, до сих пор не найдены.
