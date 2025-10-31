«Готовы мы пить коньяк по утрам, но лишь за победу России». Губерниев и Бузова выпустили совместный музыкальный трек к 10-летию «Матч ТВ»

Губерниев и Бузова выпустили совместную песню к 10-летию телеканала «Матч ТВ».

Губерниев и Бузова выпустили совместный трек к 10-летию «Матч ТВ»
Музыкальный трек спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и певицы Ольги Бузовой доступен к прослушиванию на «Яндекс Музыке», VK Музыке, Apple Music и других площадках.

«И снова поднялся российский атлет На пьедестал почета. Как много увидели за 10 лет Мы новых героев спорта. И золото солнца, как будто медаль, Нам светит лучами косыми, Готовы мы пить коньяк по утрам, Но лишь за победу России. Футбол, баскетбол и волейбол, Плаванье, бокс и хоккей, Мы открываем российский спорт Для миллионов людей. Мы все на «Матч ТВ», и по-другому никак, Мы все на «Матч ТВ», наш развевается флаг, «Матч ТВ», здесь открывают стране этот мир, этот спорт, Мы все на «Матч ТВ», – говорится в тексте песни.
