Фетисов назвал предательством показ Олимпиады-2026

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказал отношение к трансляции зимних Олимпийских игр 2026 года в России. Об этом сообщает Odds.ru.

Он выступил против этого.

«Показать Олимпиаду в России будет предательством тех российских спортсменов, кто туда не поехал, которых туда не пустили по разным причинам», — заявил Фетисов.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил необходимость трансляции Игр. По его словам, она нужна не только болельщикам, но и спортсменам, которым важно видеть в деле лучших атлетов.

На Игры-2026, которые пройдут в феврале, на данный момент квалифицировались фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Остальных россиян большинство федераций по зимним видам спорта не допускает до участия в квалификационных турнирах к Олимпиаде.