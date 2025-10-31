В Турции завершили поиски пропавшего российского пловца

Турецкие власти завершили активные поиски пропавшего во время соревнований в Босфоре российского пловца Николая Свечникова. Об этом ТАСС сообщили в генеральном консульстве России в Стамбуле.

© Соцсети

Там также уточнили, что следствие по делу продолжается.

«Так как каких-либо существенных улик, подтверждающих факт гибели Свечникова, пока не найдено», — добавили в генконсульстве.

Дипломаты добавили, что продолжают держать дело на контроле.

«И в рамках имеющихся полномочий оказывает необходимое содействие родственникам пропавшего», — проинформировали в генконсульстве.

Ранее семья Свечникова объявила о готовности выплатить денежное вознаграждение за информацию о его местонахождении. Сумма составляет около 950 тысяч рублей.

Свечников пропал во время заплыва через Босфор 24 августа. Россиянин, являющийся опытным пловцом, оказался единственным почти из трех тысяч участников, кто не добрался до финиша. Турецкие власти организовали поиски, которые пока не привели к результату.