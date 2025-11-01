В Госдуме оценили отказ украинки от фото с россиянкой

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова назвала типичной ситуацию, в которой украинская штангистка Алина Дадерко отказалась фотографироваться на пьедестале почета рядом с россиянкой Полиной Павлович на чемпионате Европы среди юниоров. Ее слова приводит ТАСС.

«Украинцы боятся, что на родине потом их со свету сживут. При этом не исключено, что без камер, внутри раздевалок и подтрибунных помещений, спортсмены вполне себе нормально могут между собой общаться. Все-таки они к политике никакого отношения не имеют», — заявила Журова.

В турнире весовой категории до 63 кг у девушек 15-летняя Павлович завоевала бронзовую медаль, а Дадерко — серебро. Победу одержала представительница Албании Экиледа Царья. Во время церемонии награждения был исполнен албанский гимн, после чего Дадерко ушла с пьедестала почета, отказавшись остаться для традиционной фотографии.

Российские тяжелоатлеты имеют права принимать участие в чемпионате Европы в нейтральном статусе.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.