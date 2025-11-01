Дегтярев отметил роль Канделаки в становлении «Матч ТВ»

Дегтярев отметил особую роль Канделаки в становлении «Матч ТВ»
Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, поздравляя «Матч ТВ» с 10‑летием, отметил особую роль заместителя генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинга» Тины Канделаки в становлении телеканала.
1 ноября телеканалу «Матч ТВ» исполняется 10 лет.
— Поздравляю редакцию, зрителей и читателей «Матч ТВ» с десятилетием в эфире. За эти годы телеканал стал важным партнером министерства спорта в развитии спорта России, формировании спортивной культуры и воспитании молодого поколения атлетов. «Матч ТВ» сформировал собственную цифровую экосистему и стал полноценной спортивной платформой федерального уровня. Канал освещает крупнейшие турниры и события в России и за рубежом, выработал узнаваемый стиль и высокий стандарт спортивного вещания. Отдельно отмечу особую роль Тины Канделаки в становлении канала. Она сформулировала его концепцию, остается его лидером и вдохновителем. По случаю юбилея руководители и ведущие корреспонденты «Матч ТВ» отмечены ведомственными наградами министерства спорта и Олимпийского комитета России — за вклад в популяризацию отечественного спорта. Все на Матч! — написал Дегтярев в своем Тelegram‑канале.