Дегтярев отметил роль Канделаки в становлении «Матч ТВ»

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, поздравляя «Матч ТВ» с 10‑летием, отметил особую роль заместителя генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинга» Тины Канделаки в становлении телеканала.

1 ноября телеканалу «Матч ТВ» исполняется 10 лет.