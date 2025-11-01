Российская сторона не станет прогибаться под аморальные требования Международного олимпийского комитета (МОК), Москва подождет, пока там "переболеют", и будет работать над изменением нелегитимных подходов в МОК. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Матч ТВ".

"Если вы сошли с ума, если вы предлагаете нам отказаться от нашей сути, если вы готовы придумывать новые критерии, в рамках которых люди должны отказываться от пола, просто от самой своей сути, от идентичности, суть ли имена не переписать, - минуточку: мы подождем, пока вы переболеете, а сами мы организуем другие виды и возможности соревнований", - отметила дипломат, комментируя позицию МОК в отношении российских спортсменов.

Она подчеркнула, что "под наставлениями, давлением, так называемыми нарративами и абсолютно не то что нелегитимными, а аморальными требованиями", под которые Россию хотят подогнать, Москва прогибаться не будет.