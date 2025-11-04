Монсон назвал Россию мощнейшей спортивной страной

Россия является одной из мощнейших спортивных стран в мире, международные спортивные организации наносят вред себе, применяя давление и санкции в отношении российских спортсменов. Об этом заявил бывший боец смешанного стиля (ММА), депутат курултая Башкирии Джефф Монсон.

«Чем раньше они это поймут, чем раньше допустят российских спортсменов ко всем турнирам без ограничений, тем лучше будет для развития мирового спорта и зрелищности соревнований», - отметил Монсон в беседе с ТАСС.

По словам бывшего бойца, если не соревноваться с сильнейшими, «это всем становится не интересным». Джефф Монсон получил российское гражданство в 2018 году, в сентябре 2023-го спортсмена избрали депутатом башкирского парламента, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».