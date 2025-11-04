Дэвид Бекхэм получит рыцарский титул из рук короля Карла III

Британская легенда футбола и бывшая звезда Manchester United Дэвид Бекхэм наконец-то получит рыцарское звание. 50-летний спортсмен посетит Букингемский дворец для официальной церемонии посвящения, сообщает Daily Mail.

© Super.ru

Награда станет для Бекхэма кульминацией 14-летнего ожидания: его впервые номинировали на рыцарский титул ещё в 2011 году, а летом 2025-го он был включён в официальный список королевских наград ко дню рождения короля Карла III.

На церемонию Бекхэм прибудет в сопровождении своей супруги Виктории — теперь уже леди Виктории Бекхэм, — а также, вероятно, своей матери Сандры. Само посвящение состоится в Виндзоре: король или представитель монарха коснётся плеча Бекхэма мечом — символом вручения титула. С этого момента он станет Сэром Дэвидом Бекхэмом.

Звание рыцаря Дэвиду присуждают за выдающиеся заслуги в спорте и благотворительности. На протяжении более 20 лет он сотрудничает с UNICEF, а также сыграл важную роль в организации Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Для самого Бекхэма это не просто титул, а исполнение детской мечты. В юности он часто смотрел церемонии награждения вместе с бабушкой и дедушкой, убеждёнными монархистами.