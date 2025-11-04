Король Великобритании Карл III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари

Бывший футболист мадридского «Реала», «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм был посвящён в рыцари. Церемония посвящения была проведена утром 4 ноября королём Великобритании Карлом III.

Титул был присвоен бывшему футболисту за заслуги в спорте и благотворительности. Англичанин с 2005 года является послом доброй воли ЮНИСЕФ, а в 2015-м учредил собственный благотворительный фонд 7 Fund для поддержки уязвимых детей по всему миру.

Помимо «Реала» и «Манчестер Юнайтед», Дэвид Бекхэм выступал за «Престон», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «ПСЖ». Футбольную карьеру он завершил в 2013 году. На сегодняшний день Бекхэм является президентом футбольного клуба «Интер Майами».