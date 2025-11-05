Бывшую жену боксера Бивола избили

Бывшую жену российского боксера Дмитрия Бивола Екатерину избил отец спортсмена Юрий. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Екатерина Бивол сообщила, что недавно перенесла операцию на носу. Она рассказала, что Бивол-старший неожиданно появился на тренировке своего внука Никона. Девушка попыталась препятствовать встрече и начала снимать происходящее на камеру. В ответ мужчина выбил телефон из ее рук и нанес несколько ударов, в том числе в область свежего шва. На записи слышны звуки потасовки, крики девушки и детский голос.

Позже женщина опубликовала видео с повреждениями на лице и заявила о вызове полиции.

Екатерина жаловалась в соцсетях на то, что ей угрожают. Также она заявляла, что пойдет в полицию и пожалуется на всех, кто присылает ей гневные сообщения и отправляет странные посылки на дом.

14 января 2025 года женщину также привлекли к ответственности из-за оскорбления своего бывшего мужа Дмитрия Бивола, его матери и болельщиков. Прокуратура возбудила административное дело, после чего суд назначил женщине наказание в виде предупреждения по административной статье за оскорбления.