Замминистра спорта РФ рассказал о планах по строительству объектов на три года
Статс‑секретарь — заместитель министра спорта Российской Федерации Александр Никитин в ходе форума «Россия — спортивная держава» рассказал о планах по строительству спортивных объектов на ближайшие три года.
В среду в рамках форума «Россия — спортивная держава» проходит сессия «Мировые тренды индустрии массового спорта».
— На форуме представлена 51 страна‑участница. Мы рассчитываем, что коллеги извлекут максимальную пользу для развития спорта в своих странах. Планы Минспорта в ближайшие 3 года: 80 капитальных спортивных объектов, 111 модульных площадок, 734 «умных» спортивных площадок, 1,1 тыс. — площадки ГТО, — передает слова Никитина корреспондент «Матч ТВ».
