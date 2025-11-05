В Минспорте рассказали о вовлечении молодежи в занятия спортом

90% людей в молодом возрасте вовлечены в занятия спортом в России. Об этом на сессии "Мировые тренды индустрии массового спорта: от любительских объединений до глобальных проектов" в рамках форума "Россия - спортивная держава" заявил статс-секретарь - заместитель министра спорта РФ Александр Никитин.

"Мы убеждены, что физическая активность для человека должна быть базовой потребностью - так же, как сон, питание. И мы с вами наблюдаем, что, по статистике, у нас молодежь вовлечена в активный образ жизни, в спорт значительно больше и выше, нежели люди среднего возраста и более старшее поколение. У нас в молодом возрасте 90% вовлечения, средний - порядка 45%, лишь 25% среди более старших возрастных групп", - скахал Никитин.

Он отметил, что Минспорт в 2026 году планирует провести более 12 000 спортивных мероприятий.

"Подчеркну, деньги на указанные мероприятия заложены уже в госбюджете, который прошел у нас с вами первом чтении в стенах Госдумы, и рассчитываем на его полное утверждение и принятие. Есть еще частные инициативы, привлечением которых мы активно занимаемся, частные инвестиции, есть деньги Российского спортивного фонда. И сегодня объем его наполняемости варьируется между 35 и 40 млрд рублей, но мы рассчитываем, что этот показатель вырастет, в ближайшие годы он должен уже равняться порядка 50 млрд рублей", - подчеркнул Никитин.

Госпрограмма развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года была утверждена правительством 7 октября 2021 года и вступила в силу 1 января 2022 года. Согласно документу, к 2030 году предусматривается увеличение количества граждан, систематически занимающихся спортом, до 70%.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.