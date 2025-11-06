Генпродюсер «Матч ТВ» высказался о возможном показе Олимпиады

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин на ежегодном форуме «Россия — спортивная держава» заявил, что телеканал сделал предложение Международному олимпийскому комитету (МОК) по трансляции зимних Олимпийских игр‑2026, окончательное решение будет принято не раньше начала следующего года.

© Матч ТВ

Зимние Олимпийские игры‑2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина‑д’Ампеццо.

— Когда будет понятно по показу ОИ на канале?

— Мы свое предложение МОК сделали. Финальное предложение будет зависеть от многих факторов и в первую очередь от количества российских спортсменов, допущенных до участия в Олимпиаде. Мы понимаем, что финальный список будет впритык к началу ОИ.

От количества наших спортсменов будет зависеть количество часов показа на федеральном канале, а следовательно, и рекламная выручка. Мы как коммерческая организация следим за окупаемостью контента, это важный фактор.

Решение по ОИ будет приниматься не раньше, чем начало следующего года. Но у нас накопился такой опыт показа Олимпиад, что мы можем начать работать хоть завтра, — передает слова Тащина корреспондент «Матч ТВ».

Ежегодный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре с 5 по 7 ноября. «Матч ТВ» (входит в «Газпром‑Медиа Холдинг») — генеральный информационный партнер форума «Россия — спортивная держава».