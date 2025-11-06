ВФЛА и паралимпийский комитет подписали соглашение о сотрудничестве

Глава Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков и президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков на международном форуме "Россия - спортивная держава" подписали соглашение о сотрудничестве между организациями. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Цель соглашения - создание комплексной системы поддержки и развития паралимпийской легкой атлетики и адаптивного спорта, направленной на обеспечение равных возможностей для всех спортсменов. Практическая реализация соглашения начнется в ближайшее время и будет включать создание специализированных тренировочных программ, адаптацию существующих спортивных объектов для обеспечения доступности, включение минимум одного паралимпийца в международные соревнования, организацию регулярных инклюзивных соревнований и повышение квалификации тренерского состава в области адаптивного спорта.

"Наша главная цель - повышение доступности легкой атлетики для всех жителей России. Мы стремимся создать максимально комфортные условия для развития паралимпийской легкой атлетики, и это соглашение станет для нас важным шагом на пути к формированию инклюзивной спортивной среды, где каждый спортсмен сможет реализовать свой потенциал", - отметил Фрадков.

"Только совместными усилиями мы сможем добиться значительного прогресса в развитии адаптивного спорта, - добавил Рожков. - Сотрудничество с ВФЛА в создании инклюзивной спортивной культуры в стране откроет новые возможности для наших спортсменов и поспособствует росту их профессионального мастерства".

Стороны договорились о тесном взаимодействии в организации тренировок и соревнований для паралимпийцев, о создании условий для профессионального роста паралимпийских легкоатлетов и о развитии адаптивного спорта.

По данным Министерства спорта РФ, в 2025 году в России 1,8 млн граждан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов, не имеющих противопоказаний, регулярно занимаются физкультурой и спортом. Из них 43 тыс. человек занимаются профессионально, а 3,5 тыс. человек входят в списки кандидатов в сборные команды России по различным видам спорта.