Путин обратился к партнерам России после снятия части санкций

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских партнеров за помощь в снятии санкций с Паралимпийского комитета РФ, назвал их решение взвешенным и справедливым. Об этом пишет пресс-служба Кремля на официальном сайте.

В пресс-службе пояснили, что глава государства сделал ряд заявлений по текущей повестке на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

«В этой связи хотел бы поблагодарить наших партнеров, тех, кто принял решение совсем недавно, взвешенное и справедливое решение о восстановлении прав Паралимпийского комитета России», — заявил Путин.

Президент отметил, что Москва не изменит своей позиции по вопросу о независимости спорта от политики, будет настаивать на том, что доступ атлетов к международным турнирам должен быть равным, обоснованным их заслугами.

По его мнению, задача и высокая миссия спортивных организаций заключается в объединении людей и «наведении мостов» между народами.