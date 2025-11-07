Трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина призвала распространить Fan ID с футбола на другие виды спорта. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, дело не в буйных футбольных фанатах.

«Паспорт болельщика — не отличительный знак, а возможность посещать спортивные мероприятия. Просто люди всегда с трудом воспринимают какие-то новшества и в спорте, и в жизни», — заявила Роднина.

Депутат также отметила, что не понимает людей, выступающих против Fan ID.

«В спорте мы живем по правилам и по нормативам», — добавила Роднина.

10 июля Госдума отклонила законопроект об отмене Fan ID на футбольных стадионах. Законопроект внесли депутаты от КПРФ.

Закон о Fan ID был принят в 2021 году. Для прохода на трибуны стадионов на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и финала Кубка России все болельщики, включая детей, обязаны иметь при себе персонифицированные карты зрителя. В ответ на это решение многие активные фанаты клубов РПЛ объявили о бойкоте матчей.