Fan ID будут внедрять в другие виды спорта

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о планах внедрять Fan ID в другие виды спорта, передает Mash на спорте.

«Конечно, расширять будем, в первую очередь в футболе, но и вообще все спортивные соревнования с большим числом зрителем, с высокой посещаемостью. Они в сфере будущего расширения Fan ID», — сказал Дегтярев.

Сейчас данная система действует исключительно для двух крупных футбольных турниров — чемпионата России среди клубов Премьер-Лиги и финала Кубка России по футболу.

18 июня 2025 года вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в обращении к главе Минспорта РФ Михаилу Дегтяреву заявил, что в России необходимо отменить Fan ID для детей в возрасте до 14 лет. Введение карты болельщика негативно повлияло на посещаемость футбольных матчей, а необходимость получать документ даже на детей создала бюрократическую нагрузку на семьи.

Ранее Дегтярев выступил за продажу пива на стадионах.