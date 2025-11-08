Тарасова: жаль, если у нас в стране некому защитить Валиеву

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила о невиновности фигуристки Камилы Валиевой, передает РИА Новости.

«Она же от себя подавала апелляцию. Не знаю, кто ей поможет выплатить судебные издержки. Камилу жалко. Она в этом не виновата. Очень жаль, если нас в стране некому защитить. Это очень плохо. Дело Камилы известно уже на весь мир», — сказала Тарасова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

30 октября 2025 года Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство защиты Валиевой об отмене или повторном рассмотрении решения CAS по делу о нарушении антидопинговых правил. Теперь спортсменка обязана выплатить 2,3 млн рублей в качестве компенсации за рассмотрение своего допингового дела.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) лишил Валиеву золота ЧЕ-2022.