Известный баскетболист навсегда отказался от трусов по неожиданной причине
Известный американский баскетболист Чарльз Баркли навсегда отказался от трусов по неожиданной причине. Его слова цитирует People.
Во время программы Monday Night Football игрок в американский футбол Пейтон Мэннинг поинтересовался у 62-летнего спортсмена, действительно ли он сжег все свое нижнее белье 30 лет назад. Баркли, в свою очередь, не стал уходить от вопроса.
«Да, я понял, что нижнее белье — это не необходимость. Я устроил большой пожар», — признался мужчина.
В сентябре российские мастера педикюра раскрыли мерзкую подробность про клиентов. Специалистки рассказали, что летом женщины приходили к ним на процедуры без нижнего белья. В то же время мастера отметили, что мужчины, которые также посещали процедуры, трусы не надевали.
