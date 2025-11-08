Футболист «Пахтакора», избежавший авиакатастрофы в 1979 году, скончался спустя 46 лет

Бывший футболист Туляган Исаков ушел из жизни в 76 лет. Экс-игроку «Пахтакора» удалось по счастливой случайности выжить и не оказаться в числе спортсменов, которые погибли 1979 году в авиакатастрофе.

Новость и смерти Исакова появилась в официальном Telegram-канале Ассоциация футбола Узбекистана. В публикации указали, что Туляган был опытным специалистом, который внес достойный вклад во все сферы спортивной игры.

46 лет назад у Исакова случился второй день рождения. Будучи игроком «Пахтакора», он получил травму и не смог полететь вместе с командой в Минск. Все спортсмены тогда погибли при столкновении двух воздушных судов в небе над Днепродзержинском. Всего жертвами авиакатастрофы стали 178 человек.

