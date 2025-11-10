Министр спорта поздравил Канделаки с 50-летием

Дегтярев поздравил Канделаки с 50-летием: «Проекты, которые вы создаете по популяризации спорта, пользуются огромной популярностью у десятков миллионов наших болельщиков»
Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев поздравил заместителя генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинга» Тину Канделаки с днем рождения.
Сегодня, 10 ноября, Канделаки исполнилось 50 лет.
«Дорогая наша Тина, от всего Министерства спорта, Олимпийского комитета, спортивного сообщества поздравляю вас с днем рождения. Вы большая умница, профессионал. Уже в спорте являетесь гуру. За это вам огромное спасибо. Проекты, которые вы создаете по популяризации спорта, физкультуры, здорового образа жизни, пользуются огромной популярностью у десятков миллионов наших болельщиков. И за это вам еще одно спасибо. Пожелать я хочу вам здоровья, семейного благополучия, чтобы у вас дома была полная чаша. Ну и, конечно, веры, надежды, любви. Ведь любовь к России и спорту нас объединяет», – сказал Дегтярев.
Кононов об оскорблениях фанатов «Торпедо»: «Одни кричат, другие относятся с пониманием – первых меньшинство. Мы, тренеры, должны быть готовы к такому»
Орлов о безголевой серии Соболева из 7 матчей: «Ничего нового уже не скажу. Тренеры все еще ждут, что он выйдет и спасет. Но…»
Дегтярев поздравил Канделаки с 50-летием: «Проекты, которые вы создаете по популяризации спорта, пользуются огромной популярностью у десятков миллионов наших болельщиков»
Кононов об оскорблениях фанатов «Торпедо»: «Одни кричат, другие относятся с пониманием – первых меньшинство. Мы, тренеры, должны быть готовы к такому»
Орлов о безголевой серии Соболева из 7 матчей: «Ничего нового уже не скажу. Тренеры все еще ждут, что он выйдет и спасет. Но…»
Дегтярев поздравил Канделаки с 50-летием: «Проекты, которые вы создаете по популяризации спорта, пользуются огромной популярностью у десятков миллионов наших болельщиков»