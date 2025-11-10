Свищев отреагировал на включение спортсменов в базу "Миротворца"

Включение российских спортсменов в базу "Миротворца" является несерьезным и не несет никаких последствий. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее российских фигуристов Петра Гуменника и Владислава Дикиджи внесли в базу украинского ресурса "Миротворец".