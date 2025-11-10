Тарасова предположила, почему фигуристов могли внести в базу "Миротворца"

Российские фигуристы Петр Гуменник и Владислав Дикиджи могли быть внесены в базу украинского ресурса "Миротворец" из-за своих успехов и возможности выступить на Олимпиаде в Италии. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Спортсменам вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку в проведении специальной военной операции. Гуменник отобрался на Олимпийские игры по итогам турнира в Пекине в сентябре. Дикиджи должен быть запасным на Играх.

"Думаю, что Дикиджи внесли в базу в связи с тем, как он откатал [на этапе Гран-при России в Казани] уникальным образом программу. С этим катанием можно попасть на пьедестал Олимпиады, - сказала Тарасова. - Я не понимаю только, почему украинцев слушает весь мир, Международный олимпийский комитет. Я не думаю, что фигурному миру не нужно выступление выдающихся русских спортсменов Гуменника или Дикиджи на Олимпиаде. Спорт и политика - это разные вещи".

В базе опубликованы телефонные номера обоих спортсменов. "То, что опубликовали их контакты, это нарушение всех прав человека. Получается, что, как им кажется, они могут войти в личное пространство каждого русского человека", - добавила она.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.